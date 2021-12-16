Güney Kore'de Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı - Son Dakika

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, yaptığı açıklamada, vakalardaki artış nedeniyle 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını bildirdi.

Kafe ve restoranların saat 21.00'de kapanacağını belirten Kim, yeni uygulamaların 18 Aralık 2021'den 2 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacağını ifade etti.

Güney Kore'de son 24 saatte 7 bin 622 yeni vaka tespit edilmesiyle vaka sayısı 544 bin 117'ye yükseldi. Ülkede 62 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 518'e çıktı.

Endonezya'da ilk Omicron vakası

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, ülkede ilk kez bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını belirtti.

Sadikin, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişiye yapılan testte virüsün Omicron varyantının tespit edildiğini kaydetti.

Endonezya'da şimdiye kadar 4,2 milyon kişide Kovid-19 görülürken, virüs nedeniyle 143 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.