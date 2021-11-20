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Güney Kore'de kuş gribi sebebiyle 24 bin ördek itlaf edilecek! Salgın nedeniyle Avrupa da alarmda - Son Dakika

Güney Kore'de kuş gribi sebebiyle 24 bin ördek itlaf edilecek! Salgın nedeniyle Avrupa da alarmda

20.11.2021 22:45

Güney Kore'nin Gangjin kentindeki bir çiftlikte yüksek derecede bulaşıcı olan kuş gribinin alt tipi H5N8 tespit edilmesi sonucu 24 bin ördek itlaf edilecek. Ülkede bu yıl kuş gribi salgını doğrulanan eyaletlerin sayısı üçe yükseldi. Kuş gribi, aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Danimarka'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde yayılmaya başladı. Fransa ise alarma geçerek kümes hayvanlarını karantinaya almaya başladı.

Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Jeolla eyaletinde yer alan Gangjin kentindeki bir ördek çiftliğindeki ördeklerde yüksek derecede bulaşıcı olan kuş gribinin alt tipi H5N8 tespit edildiğini belirterek,

3 EYALETE SIÇRADI

Japonya'da yılın ilk kuş gribi salgını geçtiğimiz hafta Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde doğrulanmış, tedbir amacıyla 143 bin tavuk itlaf edilmişti. Ardından Kagoshima eyaletindeki iki farklı tavuk çiftliğine sıçrayan salgın nedeniyle toplam 49 bin 500 hayvan telef olmuştu. Kagoshima eyaletinde patlak veren ikinci salgında virüsün oldukça bulaşıcı olan ve geçen yıl ülkenin 2005-2006 sezonundan bu yana gördüğü en büyük kuş gribi salgınına neden olan alt tipi H5N8'in tespit edilmesi endişeleri artırmıştı. Son salgın ise Hyogo eyaletindeki Himeji şehrinde bir kanatlı hayvan üretim tesisinde doğrulanmıştı. Japonya'da bu yıl kuş gribi salgını doğrulanan eyaletlerin sayısı üçe yükselmişti.

AVRUPA'NIN BİRÇOK ÜLKESİNDE DE GÖRÜLDÜ

Kuş gribi son bir kaç haftadır, aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Danimarka'nın bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde yayılmaya başladı. İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde yer alan Alcester kentindeki bir tesiste bulunan kanatlı hayvanlarda 8 Kasım'da yüksek derecede bulaşıcı olan H5N1 virüsü diğer adıyla kuş gribi tespit edilmişti. Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (Defra) tarafından yapılan açıklamada, tesisteki kuş gribi vakaları doğrulanarak, tesiste bulunan tüm hayvanların itlaf edileceği aktarılmıştı. Tesiste kaç adet hayvanın bulunduğu ise paylaşılmamıştı.

FRANSA ALARM VERDİ

Fransa'da 5 Kasım'da resmi gazetede yayımlanan karara göre, kuş gribi alarmı en yüksek seviyeye çıkarılmış, virüsle temastan kaçınmak için kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtilmişti. Fransa Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da kuş gribi durumunun kötüleşmesi üzerine ülkede kuş gribi alarmını en yüksek seviyeye çıkarıldığı duyurulmuş, Avrupa'da geçtiğimiz ağustos ayından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği bildirilmişti.

Güney Kore'de kuş gribi sebebiyle 24 bin ördek itlaf edilecek! Salgın nedeniyle Avrupa da alarmda

Güney Kore, Kuş Gribi, Danimarka, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de kuş gribi sebebiyle 24 bin ördek itlaf edilecek! Salgın nedeniyle Avrupa da alarmda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de kuş gribi sebebiyle 24 bin ördek itlaf edilecek! Salgın nedeniyle Avrupa da alarmda - Son Dakika
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