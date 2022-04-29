Güney Kore'de maske kullanım şartları esnetilecek - Son Dakika
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Güney Kore'de maske kullanım şartları esnetilecek

29.04.2022 10:04
Güney Kore'de maske kullanım şartları esnetilecek

Güney Kore'de yetkililer, Kovid-19 vakalarının azalmasıyla maske kullanım şartlarının esnetileceğini belirtti.

Güney Kore'de yetkililer, Kovid-19 vakalarının azalmasıyla maske kullanım şartlarının esnetileceğini belirtti.

Sağlık yetkilileri, açık alanlarda 2 Mayıs'tan itibaren yalnızca 50'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılarda veya çok fazla kişinin bulunduğu spor etkinlikleri ve kültürel faaliyetlere katılırken maske takılmasının zorunlu olacağını bildirdi.

Kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske kullanım zorunluluğunun devam edeceği belirtildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkililerinden Jeong Eun-kyeong, vaka sayılarındaki düşüşün sosyal mesafe kurallarının esnetilmesinin ardından bile devam ettiğini ifade etti.

Jeong, öksürük veya ateş gibi semptomları olan veya başkalarıyla en az bir metre mesafeyi korumanın zor olduğu kalabalık alanlarda bulunan kişilerin maske takmaya devam etmelerini önerdi.

Güney Kore'de son 24 saatte 50 bin 568 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

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Güney Kore, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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