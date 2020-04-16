Güney Kore'de Moon büyük farkla seçimi kazandı - Son Dakika

Salgına rağmen seçim düzenleyen Güney Kore'de halk 300 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı seçim sonuçlarına göre Devlet Başkanı Moon Jae-in'in liderliğindeki Demokratik Parti çoğunluğu elde etti.

Korona virüs salgınına karşı en başarılı ülkelerden olan Güney Kore'de halk dün sandığa gitti. Devlet Başkanı Moon Jae-in korona virüse karşı başarısını sandığa taşıdı. Güney Kore'de yapılan başkanlık seçimini Moon'un partisi parlamentoda tarihi bir çoğunluk elde ederek kazandı.

Ulusal Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada oyların yüzde 99'undan fazlasının sayıldığı, Moon'un sol eğilimli Demokrat Partisi'nin 300 sandalyeli Ulusal Meclis'te 163 sandalye kazandığı bildirildi. Ana muhalefette yer alan muhafazakar Birleşik Gelecek Partisi ve uydusu Geleceğin Kore'si Partisi toplamda 103 sandalye kazanarak ezici bir yenilgiye uğradı.

Katılımın yüzde 66,2 olduğu seçimlerde Moon'un partisi son 28 yılın en yüksek oyunu aldı.

Salgın esnasında ulusal seçim yapan ilk ülke

Güney Kore salgın sırasında ulusal seçim yapan ilk ülke oldu. Oy verme alanlarına gelen tüm seçmenlerin koruyucu maske takmaları, ellerini dezenfektan ile temizlemeleri ve plastik eldiven takmaları zorunlu tutuldu. Oylama istasyonuna vardıklarında kontrolden geçirilen seçmenler, ateşleri ölçülüp dezenfekte olduktan sonra ayrı kabinlerde oy pusulalarını alıp oy verdi.

(Serkan Bayar/İHA)