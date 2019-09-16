Güney Kore'de muhalefet lideri iktidarı protesto etmek için saçlarını kazıttı
1 saat önce
Görüntüler Güney Kore'den. Muhalif Özgür Kore Partisi lideri Hwang Kyo-ahn devlet başkanı Moon Jae-in ve Adalet Bakanı Cho Kuk'ı protesto etmek için saçlarını kazıtıyor.
Görüntüler Güney Kore'den. Muhalif Özgür Kore Partisi lideri Hwang Kyo-ahn devlet başkanı Moon Jae-in ve Adalet Bakanı Cho Kuk'ı protesto etmek için saçlarını kazıtıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:42
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