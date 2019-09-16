Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de muhalefet lideri iktidarı protesto etmek için saçlarını kazıttı
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Güney Kore'de muhalefet lideri iktidarı protesto etmek için saçlarını kazıttı

1 saat önce

Görüntüler Güney Kore'den. Muhalif Özgür Kore Partisi lideri Hwang Kyo-ahn devlet başkanı Moon Jae-in ve Adalet Bakanı Cho Kuk'ı protesto etmek için saçlarını kazıtıyor.

Görüntüler Güney Kore'den. Muhalif Özgür Kore Partisi lideri Hwang Kyo-ahn devlet başkanı Moon Jae-in ve Adalet Bakanı Cho Kuk'ı protesto etmek için saçlarını kazıtıyor.

Güney Kore'de muhalefet lideri iktidarı protesto etmek için saçlarını kazıttı

Abdülhamit Gül, Güney Kore, Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:42 
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