Güney Kore'de Dışişleri Bakanı'nın görevden alınması çağrısı - Son Dakika
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Güney Kore'de Dışişleri Bakanı'nın görevden alınması çağrısı

29.09.2022 16:45
Güney Kore'de Dışişleri Bakanı'nın görevden alınması çağrısı

Güney Kore'de muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis, Dışişleri Bakanı Park Jin'in görevden alınması çağrısında bulunulan bir önergeyi kabul etti.

Güney Kore'de muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis, Dışişleri Bakanı Park Jin'in görevden alınması çağrısında bulunulan bir önergeyi kabul etti.

299 üyeli Ulusal Meclis, Park'ın görevden alınmasına yönelik önergeyi 168'e karşı 1 oyla onayladı.

Bir milletvekili boş oy kullanırken iktidar partisi milletvekilleri ve Bakan Park'ın görevden alınmasına karşı çıkan diğer milletvekilleri oylamayı boykot etti.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti tarafından sunulan önerge, Park'ı, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un İngiltere, ABD ve Kanada'ya yaptığı son gezilerinden kaynaklanan "benzeri görülmemiş diplomatik felaketten" sorumlu tuttu.

Gezilerin, "hiçbir diplomatik başarı sağlamadığı ve Güney Kore'nin ulusal çıkarları ile uluslararası imajını baltaladığı" iddia edildi.

Devlet Başkanı Yoon'un ABD gezisi

Yasal olarak bağlayıcı olmayan önerge, Devlet Başkanı Yoon'un geçen hafta ABD gezisi sırasında medyaya yansıyan bir gafının ardından geldi.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un geçen hafta New York'ta AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu için bir bağış toplama programının ardından yardımcılarıyla yaptığı ve kameralara yansıyan kişisel konuşmasında, ABD Kongresini "Ulusal Meclis" olarak adlandırarak, "Ulusal Meclisin Küresel Fon için yaptığı 6 milyar dolarlık fon duyurusunu onaylamaması halinde ABD Başkanı Joe Biden için durumun utanç verici olacağını" söylemişti.

Konuşmasının ardından ülkesinde ve sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Yoon, medyayı yanlış haberler aracılığıyla Güney Kore'nin ABD ile ittifakına zarar vermekle suçlamıştı.

New York'ta Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile Yoon arasında yapılan görüşmenin, Japonya ile Güney Kore arasındaki ilişkileri iyileştirmeye yönelik "küçük düşürücü" tek taraflı bir girişim olduğu önergede yer aldı.

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Kaynak: AA

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