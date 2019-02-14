Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 3 Ölü

Güney Kore'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 3 Ölü

48 dakika önce

Güney Kore'nin Daejeon şehrinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 3 Ölü, System.String[]
Güney Kore'nin Daejeon şehrinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap ajansının haberine göre, itfaiye ekipleri, ülkenin önde gelen bir şirketi tarafından işletilen mühimmat fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığını ve olayda 3 işçinin öldüğünü belirtti.

Yetkililer, roket itici yakıtı yapmak için kullanılan bazı kimyasal maddelerin patlamasının yangına yol açmış olabileceğini ifade etti.

Bir görgü tanığı, bölgede "güçlü bir patlama sesinin ardından siyah dumanlar yükselmeye başladığını" aktardı.

Olay yerine 40'tan fazla itfaiye aracı sevk edilirken, yangının yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Patlamanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:56 Kaynak: AA

Güney Kore, Güncel
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