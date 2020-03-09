- Güney Kore'de ölü sayısı 53'e yükseldi - Son Dakika
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- Güney Kore'de ölü sayısı 53'e yükseldi

6 saat önce

- Güney Kore'de ölü sayısı 53'e yükseldi Güney Kore'de Korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkedeki toplam ölü sayısı 53'e yükseldi.

- Güney Kore'de ölü sayısı 53'e yükseldi

SEUL - Güney Kore'de Korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkedeki toplam ölü sayısı 53'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüsü vaka sayısı Güney Kore'de artmaya devam ediyor. Ülkedeki toplam vaka sayısının 7 bin 478'e ulaştığı belirtilirken, yeni can kayıplarının yaşandığı açıklandı.

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, bugün 74 yaşındaki bir erkek ile 68 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesi sonucu ülkedeki korona kaynaklı ölü sayısının 53'e yükseldiği belirtildi. Korona tedavisi gören 36 kişinin daha taburcu edilmesi sonucu toplam iyileşen hasta sayısı ise 166'ya ulaştı.

Ülkede en çok vaka görülen güneydoğudaki yaklaşık 2.5 milyon nüfusu bulunan Daegu şehri, hükümet tarafından özel tedavi bölgesi olarak belirlendi.

Daegu'da salgının Shincheonji Kilisesi cemaatinden kaynaklandığı düşünülüyor.

- Güney Kore'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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