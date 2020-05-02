Güney Kore'de orman yangını - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında, Güney Kore'de bir evde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangınıın yayılmasını önlemek için 100 özel itfaiye ve 20 kamu itfaiye teşkilatı personeli dahil olmak üzere, 285 kişi görevlendirildiği belirtildi.

Güney Kore'nin Gangwon eyaletindeki Goseong şehrinde, bir evde başlayan ve daha sonra ormana sıçrayan yangın nedeniyle bölgede çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Yüzlerce itfaiye görevlisi sabah saatlerinde başlayan ve hızla büyüyen orman yangını ile mücadele ediyor. Çıkan orman yangınını söndürmek ve yayılmasını önlemek için 100 özel itfaiye ve 20 kamu itfaiye teşkilatı personeli dahil olmak üzere, 285 kişi görevlendirilirken, 350 ekipman seferber edildi. Güney Kore Orman Yangını Önleme Merkezi, Gangwon'daki Yeongdong'da çıkan orman yangınına ilişkin ulusal kriz uyarısında bulundu. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin soruşturma sürüyor.