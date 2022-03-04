Güney Kore'de orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Güney Kore'de orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

04.03.2022 16:49
Güney Kore'de orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Güney Kore'nin doğusundaki sahil bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 4 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kore'nin doğusundaki sahil bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 4 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, bu sabah saatlerinde Uljin bölgesinde dağlık alanda çıkan yangında 22 ev ve 9 bina kül oldu.

Ulusal Yangın Ajansı yetkilileri, yangın nedeniyle 4 bin kişinin tahliye edildiğini, akşam saatlerinde alevleri söndürmek için yaklaşık 1000 itfaiyecinin mücadele ettiğini aktardı.

Yangının, kıyı bölgesindeki bir nükleer santral için geçici süreyle tehdit oluşturduğunu ifade eden yetkililer, yüzlerce itfaiyecinin müdahalesiyle kontrol altında tutulan alevlerin rüzgarın etkisiyle yön değiştirdiğini kaydetti.

Yetkililer, itfaiye ekiplerinin alevlerin Samcheok kenti yakınlarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine ulaşmasını engellemeye çalıştığını bildirdi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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Güney Kore, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika


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