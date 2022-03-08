Güney Kore'de orman yangınları doğu kıyısına önemli ölçüde zarar verdi - Son Dakika

Güney Kore'nin doğu kıyı bölgelerinde, 30 binden fazla futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan yandı.

Yonhap'ın haberine göre, yetkililer, çok sayıda orman yangınının son beş günde 30 bin 493 futbol sahası büyüklüğünde (21 bin 772 hektar) alana zarar verdiğini, yoğun duman ve rüzgar nedeniyle yangınla mücadelenin yavaş ilerlediğini belirtti.

Yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak 570 tesis ve ev hasar gördü, 338 kişi yerinden oldu.

Yetkililer, gün içinde yaklaşık 3 bin itfaiye personelinin ve 100'e yakın helikopterin yangınla mücadele için seferber edileceğini bildirdi.

Kore Orman Servisi (KFS) Başkanı Choi Byeong-am, "Uzun süreli bir mücadeleye hazırlanıyoruz çünkü hasarlı alanlar çok geniş." dedi.

Yetkililer, yangından zarar gören Uljin'de, 200 yıldan daha eski ve yemyeşil çam ağaçlarıyla kaplı devasa ormandaki Geumgang çam ağaçlarını korumak için yoğun çaba harcıyor.

Hükümet, yangınlarda zarar gören Uljin, Samcheok, Gangneung ve Donghae'yi "özel afet bölgesi" ilan ederken bölgedekiler için hızlı destek sözü verdi.

Sebebi araştırılan yangın, 2000'deki 23 bin 794 hektarlık alanın zarar gördüğü yangından bu yana en büyük yangınlardan biri.