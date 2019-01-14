Güney Kore'de Otel Yangını
15 dakika önce
Güney Kore'nin Güney Chungcheong bölgesinde 21 katlı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Güney Kore
'nin Güney Chungcheong bölgesinde 21 katlı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, Cheonan şehrinde bir otelde yerel saatle 17.00 civarında çıkan yangında 1 otel çalışanının hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 19 kişinin yaralandığını belirtti.
Geçen yıl eylül ayında açılan ve toplam 420 odası bulunan otelde çıkan yangında, duman soluyan ve aralarında 4 itfaiyecinin olduğu çok sayıda kişi, civardaki hastanelere kaldırıldı. Bodrum
katında başladığı sanılan yangın 4 saatte kontrol altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:28 Kaynak: AA
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