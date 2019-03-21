Güney Kore'de Otellerde Gizli Kamera Skandalı

Güney Kore'de otel odalarında bin 600 kadar konuğun görüntülerini gizlice kaydedip internet üzerinden yayın yaptığından şüphelenilen 4 kişi gözaltına alındı.

Güney Kore'de otel odalarında bin 600 kadar konuğun görüntülerini gizlice kaydedip internet üzerinden yayın yaptığından şüphelenilen 4 kişi gözaltına alındı.



Kore Ulusal Polis Teşkilatı, gözaltına alınan kişilerin, Güney Kore genelinde 30 otelde 42 odada modemlere, saç kurutma makinelerine veya diğer elektrikli araçlara mini casus kameralar yerleştirmekle suçlandığını açıkladı.



Zanlıların, geçen yıl açtıkları internet sitesinden bin 600'dan fazla konuğun görüntülerini paylaşarak ya da canlı yayınlayarak kazanç elde ettiğinden de şüpheleniliyor.



Gizli kameralarla çekilmiş görüntülerin yasa dışı dağıtımının, Güney Kore'de ciddi bir sosyal sorun olduğu ifade ediliyor.



Hükümetin bu konuda daha güçlü adımlar atmasını talep eden binlerce Güney Koreli kadın geçen yıl gösteriler düzenlemişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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