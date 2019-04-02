Güney Kore'de Petrol Tankerine Yaptırımları İhlal Şüphesiyle El Konulmuş
48 dakika önce
Güney Kore'nin Busan Limanı'nda demirli bir petrol tankerine Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle geçen yıl ekim ayında el konulduğu bildirildi.
Güney Kore
'nin Busan
Limanı'nda demirli bir petrol tankerine Kuzey Kore
'ye yönelik Birleşmiş Milletler
(BM
) yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle geçen yıl ekim ayında el konulduğu bildirildi.
Güney Kore haber ajansı YONHAP'ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı
, Güney Kore bandıralı petrol tankerine Kuzey Kore bandıralı bir petrol tankeriyle gemiden gemiye aktarım yaparak ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle el konulduğunu açıkladı.
Petrol tankerinin, yaptırımların ihlaliyle ilgili soruşturmalar kapsamında el koyulan ilk Güney Kore bandıralı gemi olduğu belirtildi. ABD
Hazine Bakanlığı, gemiden gemiye aktarımlarla yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin bir listesini yayımlamıştı. Listede Güney Kore bandıralı bir gemi de bulunuyordu. Ancak gemi işletmecileri Güney Kore'de yürütülen soruşturmada suçlamalardan aklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:09 Kaynak: AA
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