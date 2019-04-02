Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Petrol Tankerine Yaptırımları İhlal Şüphesiyle El Konulmuş

Güney Kore'de Petrol Tankerine Yaptırımları İhlal Şüphesiyle El Konulmuş

48 dakika önce

Güney Kore'nin Busan Limanı'nda demirli bir petrol tankerine Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle geçen yıl ekim ayında el konulduğu bildirildi.

Güney Kore'de Petrol Tankerine Yaptırımları İhlal Şüphesiyle El Konulmuş, System.String[]
Güney Kore'nin Busan Limanı'nda demirli bir petrol tankerine Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle geçen yıl ekim ayında el konulduğu bildirildi.

Güney Kore haber ajansı YONHAP'ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore bandıralı petrol tankerine Kuzey Kore bandıralı bir petrol tankeriyle gemiden gemiye aktarım yaparak ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle el konulduğunu açıkladı.

Petrol tankerinin, yaptırımların ihlaliyle ilgili soruşturmalar kapsamında el koyulan ilk Güney Kore bandıralı gemi olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, gemiden gemiye aktarımlarla yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin bir listesini yayımlamıştı. Listede Güney Kore bandıralı bir gemi de bulunuyordu. Ancak gemi işletmecileri Güney Kore'de yürütülen soruşturmada suçlamalardan aklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:09 Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Güncel
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