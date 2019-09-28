Güney kore'de petrol tankerleri yandı: 9 yaralı

Güney Kore 'de bir petrol tankerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın yandaki diğer gemiye de sıçradı, 9 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı'nda yakıt tankerlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın yan tarafta bulunan diğer gemiye sıçradı. 2 geminin alevli şekilde yangını olayda, 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel medya gemilerde bulunan 46 mürettebatın ise herhangi bir yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gemideki patlama anı

Yangından görüntüler