Son Dakika Haberleri: Güney kore'de petrol tankerleri yandı: 9 yaralı
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Güney kore'de petrol tankerleri yandı: 9 yaralı

1 saat önce

Güney Kore'de bir petrol tankerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Güney kore'de petrol tankerleri yandı: 9 yaralı, System.String[]
Güney Kore'de bir petrol tankerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın yandaki diğer gemiye de sıçradı, 9 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı'nda yakıt tankerlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın yan tarafta bulunan diğer gemiye sıçradı. 2 geminin alevli şekilde yangını olayda, 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel medya gemilerde bulunan 46 mürettebatın ise herhangi bir yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gemideki patlama anı
Yangından görüntüler


Güney Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:43 Kaynak: DHA
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