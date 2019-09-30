Son Dakika Haberleri: Güney kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı
Son Dakika Güncel Haber

Güney kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı

1 saat önce

Güney Kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandıGüney Kore, (DHA)- Güney Kore'de petrol tankerinde çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalara dair yeni görüntüler yayınlandı.

Güney Kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı

Güney Kore, (DHA)- Güney Kore'de petrol tankerinde çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalara dair yeni görüntüler yayınlandı. Patlamanın olduğu yerde bulunan bir gemiye de sıçrayan yangında, 9 kişi yaralanmıştı.

Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı'nda yakıt tankerlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yan tarafta bulunan bir gemiye de sıçrayan yangında 9 kişi yaralanmıştı. Yeni yayınlanan görüntülerde, patlama sonrası alevlerin yükseldiği ve çevrede bulunanların kendilerini korumak için yerlere yattığı görüldü.

Güney kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı

Güney Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selman: İran'ı engellemek için gerekli adımlar atılmazsa petrol fiyatları görülmemiş seviyelere çıkar
Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 20:16:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]