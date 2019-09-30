Güney kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı
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Güney Kore'de petrol tankerinde çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalara dair yeni görüntüler yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:48 Kaynak: DHA
Güney Kore'de petrol tankerinde çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalara dair yeni görüntüler yayınlandı. Patlamanın olduğu yerde bulunan bir gemiye de sıçrayan yangında, 9 kişi yaralanmıştı.
Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı'nda yakıt tankerlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yan tarafta bulunan bir gemiye de sıçrayan yangında 9 kişi yaralanmıştı. Yeni yayınlanan görüntülerde, patlama sonrası alevlerin yükseldiği ve çevrede bulunanların kendilerini korumak için yerlere yattığı görüldü.
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