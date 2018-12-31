Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de plastik poşet kullanımı yasaklandı

Güney Kore'de plastik poşet kullanımı yasaklandı

16 dakika önce

Güney Kore, süpermarketlerde plastik poşetlerin kullanımını yasaklıyor.

Güney Kore'de plastik poşet kullanımı yasaklandı, System.String[]
Güney Kore, süpermarketlerde plastik poşetlerin kullanımını yasaklıyor. Yarın yürürlüğe girecek olan yasağa uymayanlar 2 bin 700 dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:50 

Ekonomi
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