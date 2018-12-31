Güney Kore'de plastik poşet kullanımı yasaklandı
16 dakika önce
Güney Kore, süpermarketlerde plastik poşetlerin kullanımını yasaklıyor.
Güney Kore
, süpermarketlerde plastik poşetlerin kullanımını yasaklıyor. Yarın yürürlüğe girecek olan yasağa uymayanlar 2 bin 700 dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:50
HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı
Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu
Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak