Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de protestoların ardından Adalet Bakanı Cho istifa etti
Son Dakika Güncel Güney Kore'de protestoların ardından Adalet Bakanı Cho istifa etti

Güney Kore'de protestoların ardından Adalet Bakanı Cho istifa etti

41 dakika önce

Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Cho Kuk istifa etti.

Güney Kore'de protestoların ardından Adalet Bakanı Cho istifa etti, System.String[]

Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Cho Kuk istifa etti.

Yonhap'ın haberine göre, Bakan Cho yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtti.

Ülkede adalet sisteminde reformların hayata geçirilmesi için çaba sarf eden Cho, "Ailemle ilgili soruşturma nedeniyle insanlardan af diliyorum ancak adalet bakanı olarak reformlarla ilgili elimden geleni yaptım. Artık rolüm bitti." ifadesini kullandı.

Cho, her şeyi bir kenara koyarak zor ve acılı zamanlar geçiren ailesiyle ilgileneceğini kaydetti.

Başkent Seul, haftalardır, Cho'ya destek veren hükümet yanlısı göstericiler ile Cho'nun istifasını isteyen hükümet karşıtı göstericilerin eylemlerine sahne oluyor.

Eylülde Adalet Bakanlığına atanan Cho'nun eşi, kızı ve oğlu, haklarındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla savcıya birçok kez ifade vermişti.

Eşi öğretim üyesi olan Cho'nun kızının üniversiteye kabulünde ayrıcalıklı davranıldığı ve aile yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

Güney Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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