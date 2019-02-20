Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Saunada Yangın: 2 Ölü, 50 Yaralı

Güney Kore'de Saunada Yangın: 2 Ölü, 50 Yaralı

18 dakika önce

Güney Kore'nin Daegu şehrinde bir saunada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Güney Kore'de Saunada Yangın: 2 Ölü, 50 Yaralı, System.String[]
Güney Kore'nin Daegu şehrinde bir saunada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Daegu şehrinde 7 katlı bir binanın dördüncü katındaki saunada dün çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Erkeklere ait saunada çıkan yangını itfaiye ekiplerinin 20 dakika içinde kontrol altına aldığı aktarıldı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, polisin inceleme başlattığı belirtildi. - SEUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

Güney Kore, 3. Sayfa
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