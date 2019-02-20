Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Saunada Yangın: 2 Ölü, 50 Yaralı

Güney Kore'de Saunada Yangın: 2 Ölü, 50 Yaralı

1 saat önce

- Güney Kore'de saunada yangın: 2 ölü, 50 yaralıSEUL - Güney Kore'nin Daegu şehrinde bir saunada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

- Güney Kore'de saunada yangın: 2 ölü, 50 yaralı

SEUL - Güney Kore'nin Daegu şehrinde bir saunada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Güney Kore'nin Daegu şehrinde 7 katlı bir binanın dördüncü katındaki saunada dün çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.
Erkeklere ait saunada çıkan yangını itfaiye ekiplerinin 20 dakika içinde kontrol altına aldığı aktarıldı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, polisin inceleme başlattığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı Müzik Sesinden Rahatsız Olan Baba, Oğlunu Silahla Öldürdü

Antalya'da Ölü Bulunan Evsiz Vatandaşın Cebinden Çıkan 2 Lira 10 Kuruş Yürekleri Dağladı Milletvekili Erkan Baş'a Gönderilen Karl Marx Tablosu Meclis'te Panik Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:45:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Saunada Yangın: 2 Ölü, 50 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]