Güney Kore'de Saunada Yangın: 2 Ölü, 70 Yaralı
1 saat önce
Güney Kore'nin Daegu şehrinde bir saunada çıkan yangında 2 kişi öldü, 70'den fazla kişi yaralandı.
Güney Kore
'nin Daegu şehrinde bir saunada çıkan yangında 2 kişi öldü, 70'den fazla kişi yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, itfaiye ekipleri, 7 katlı bir binanın dördüncü katındaki erkeklere ait saunada çıkan yangın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Yangının 20 dakika içinde kontrol altına alındığını aktaran ekipler, yangın nedeniyle 3 kişide ağır yanıklar olduğu ve dumandan etkilenen çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.
Görgü tanıkları, yangının erkekler saunasının girişinde çıktığını söylerken, polis inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:16 Kaynak: AA
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