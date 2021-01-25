Güney Kore'de savcılar Samsung'un veliahtı Lee'ye verilen hapis cezasını temyize götürmeyecek - Son Dakika

Güney Kore'de savcılar Samsung'un veliahtı Lee'ye verilen hapis cezasını temyize götürmeyecek

25.01.2021 10:51
Güney Kore'de savcılar Samsung'un veliahtı Lee'ye verilen hapis cezasını temyize götürmeyecek, System.String[]

Güney Kore'de teknoloji şirketi Samsung'un varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong hakkında Seul Yüksek Mahkemesinin rüşvet suçlamasıyla verdiği 2,5 yıl hapis cezasının temyize götürülmeyeceği bildirildi.

Güney Kore'de teknoloji şirketi Samsung'un varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong hakkında Seul Yüksek Mahkemesinin rüşvet suçlamasıyla verdiği 2,5 yıl hapis cezasının temyize götürülmeyeceği bildirildi.

Savcılık, 9 yıl hapis cezası talep edilen Lee'ye verilen indirilmiş hapis cezasını temyize götürmeyeceğini açıkladı.

Lee, 2016 yılında görevden azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye, yakın dostu ve danışmanı Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Lee'nin, Samsung ile bağlı iştirakleri arasında 2015 yılında alınan birleşme kararına hükümetin desteğini sağlamak, anlaşmayı şirketin kontrolünü güçlendirmek için rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Söz konusu rüşvet ve siyasi nüfuz skandalı Devlet Başkanı Park'ın 2017'de görevden azledilmesi yol açmıştı.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak'ta Lee'yi rüşvet suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Güney Kore, Samsung, Rüşvet, Seul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de savcılar Samsung'un veliahtı Lee'ye verilen hapis cezasını temyize götürmeyecek - Son Dakika


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