Güney Kore'de savcılar Samsung'un veliahtı Lee'ye verilen hapis cezasını temyize götürmeyecek - Son Dakika

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

Söz konusu rüşvet ve siyasi nüfuz skandalı Devlet Başkanı Park'ın 2017'de görevden azledilmesi yol açmıştı.

Lee'nin, Samsung ile bağlı iştirakleri arasında 2015 yılında alınan birleşme kararına hükümetin desteğini sağlamak, anlaşmayı şirketin kontrolünü güçlendirmek için rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Lee, 2016 yılında görevden azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye, yakın dostu ve danışmanı Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Güney Kore'de teknoloji şirketi Samsung'un varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong hakkında Seul Yüksek Mahkemesinin rüşvet suçlamasıyla verdiği 2,5 yıl hapis cezasının temyize götürülmeyeceği bildirildi.

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