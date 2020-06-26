Güney Kore'de savcılık komitesi, Samsung varisi lehine görüş bildirdi - Son Dakika

Güney Kore'de savcılık komitesi, Samsung varisi lehine görüş bildirdi

Güney Kore'de bağımsız savcılık komitesi, teknoloji şirketi Samsung'un bazı ortaklıkların birleştirilmesindeki usulsüzlüklerle ilgili soruşturmada, şirketin varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong'un suçlanmasının haksız olduğu yönünde görüş bildirdi.

Güney Kore'de bağımsız savcılık komitesi, teknoloji şirketi Samsung'un bazı ortaklıkların birleştirilmesindeki usulsüzlüklerle ilgili soruşturmada, şirketin varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong'un suçlanmasının haksız olduğu yönünde görüş bildirdi.

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Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, savcılık faaliyetlerini denetlemekle görevli 14 üyeli komite, hazırladığı raporda söz konusu davada Lee'nin suçlanmasına yer olmadığı sonucuna vardı.

Akademi, medya ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı komitenin, kararı yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte savcılık icraatlarına yön verdiği için Lee'ye suçlama yöneltmesi beklenmiyor.

2018 yılında kurulan komite, bugüne dek 8 dava için görüş bildirdi. Davaların tümünde savcılar komite tavsiyesine uygun hareket etti.

Samsung varisi Lee, daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.

Lee, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Seul mahkemesi Lee'yi 5 yıl hapis cezasına mahkum ederken, temyiz mahkemesi cezayı 2,5 yıl tecilli hapis cezasına çevirmiş, dava süresince 1 yıl tutuklu kalan Lee kararın ardından serbest kalmıştı.

Güney Kore, Samsung, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:19 Kaynak: AA

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