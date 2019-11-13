Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de savunma tesisinde patlama: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore'de savunma tesisinde patlama: 1 ölü - Son Dakika

Güney Kore'de savunma tesisinde patlama: 1 ölü

7 saat önce

Güney Kore'de Savunma Geliştirme Ajansı'na ait bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güney Kore'de savunma tesisinde patlama: 1 ölü, System.String[]

Güney Kore'de Savunma Geliştirme Ajansı'na ait bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Güney Kore'nin Daejeon kentinde bulunan devlete bağlı Savunma Geliştirme Ajansı'nda bulunan bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın yerel saatle 16: 00'da meydana geldiği, patlama nedeniyle 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybeden kişinin bilim adamı olduğu belirtilirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.


İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayın nedeni araştırılıyor. - SEUL

Güney Kore, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2)
HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2) 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:15:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de savunma tesisinde patlama: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]