Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

11.08.2022 11:15

- Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

- Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

SEUL - Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Güney Kore'de 4 gündür etkili olan Muson yağmurları, başkent Seul'de hayatı felç etti. 1942 yılından bu yana en şiddetli yağışı alan Dongjak bölgesi başta olmak üzere başkentin birçok kesiminde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 8 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

80 otoyol geçici olarak kapatılmıştı

Seul metropol bölgesinde devam eden çalışmaların ardından güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık 80 otoyol ve nehir kenarındaki birçok otoparkın geçici olarak hizmete ara verdiği kaydedilmişti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ise kurmaylarına daha fazla can kaybını önlemek için gerekli tedbirleri alma talimatı vermiş, Meteoroloji uzmanları ise şiddetli yağışların Seul ve çevresinde süreceği konusunda uyararak, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kayması riskine karşı tetikte olmaya çağırmıştı.

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Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar kullanılmayacak Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar kullanılmayacak Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Kaynak: İHA

Güney Kore, Seul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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