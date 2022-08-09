Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 8 kişi öldü - Son Dakika
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Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 8 kişi öldü

09.08.2022 10:13
Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 8 kişi öldü

Güney Kore'de, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Güney Kore'de, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar evleri, metro istasyonlarını, araçları ve çok sayıda binayı sular altında bıraktı, elektrik hizmetleri ve tren seferlerini aksattı.

Yetkililer, Seul'de 5 kişinin, Gyeonggi eyaletinde 3 kişinin şiddetli yağış nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gyeonggi eyaletinde 9 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Seul'de de 4 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

Sağanak yağışların toprak kaymaları ve su baskınlarını tetiklemesi ihtimali nedeniyle çok sayıda yol kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Seul ve çevresindeki kentlerde yaklaşık 800 binanın hasar gördüğünü ve en az 790 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık, su baskınları izleme seviyesini "ciddi"ye yükseltti.

Kore Orman Hizmetleri, ülke genelinde 47 şehir ve bölgede toprak kayması uyarıları yayınladı.

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Güney Kore şiddetli yağışlara teslim Güney Kore şiddetli yağışlara teslim Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu
Kaynak: AA

Güney Kore, Seul, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 8 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 8 kişi öldü - Son Dakika
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