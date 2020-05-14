Güney Kore'de son 24 saatte 29 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Güney Kore'de son 24 saatte 29 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 29 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 10 bin 991'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği ve ülkede virüse bağlı toplam ölüm sayısının 260'a çıktığı belirtildi.

Güney Kore'de şimdiye kadar 9 bin 762 kişi Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

Bu arada, KCDC ve Seul yerel yönetimi, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin ay başında başkent Seul'ün Itaewon bölgesinde gittiği gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının 131'e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, 29 Nisan-6 Mayıs'ta 158 öğretmen ve okul yetkilisinin, Itaewon dahil şehrin çeşitli eğlence merkezlerine gittiğinin tespit edildiğini kaydederken, doğrulanan vakalar arasında, virüsü bu mekanlara giden öğretmenlerinden kaptığı sanılan 10'dan fazla öğrenci olduğu bilgisi paylaşıldı.

Eğlence mekanları kapatılmıştı

Seul'de, ay başında 5 gece kulübü ile bara giden ve Kovid-19 testi geçen hafta pozitif çıkan söz konusu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine 9 Mayıs'ta kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artabileceğini söylemişti.

Hastanın, 1 Mayıs'ta gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği belirtilmişti.