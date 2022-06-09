Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı - Son Dakika
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Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı

09.06.2022 20:07
Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı

- Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı Güney Kore'nin Daegu kentinde 7 katlı bir ofis binasının 2'nci katında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

- Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı

DAEGU - Güney Kore'nin Daegu kentinde 7 katlı bir ofis binasının 2'nci katında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Daegu kentindeki Suseong bölgesinde bulunan 7 katlı bir ofis binasının 2'nci katındaki avukat bürosunda şüpheli bir yangın çıktı. Yerel saatle 10.55'te başlayan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Suseong bölgesi itfaiye şefi Park Seok-jin tarafından yapılan açıklamada, çoğunluğu yoğun dumandan etkilenen 41 yaralıdan 26'sının civarda bulunan hastanelere sevk edildiği aktarıldı. Seok-jin, binada kimsenin mahsur kalmadığını da söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Daegu Polis Teşkilatı'nda yetkili Jeong Hyeon-wook, güvenlik kamerası görüntülerinde bir şüphelinin yangın çıkarmak için kullanabileceği konteyner ile evinden ayrıldığının görüldüğünü söyledi. Tüm cesetlerin aynı odada bulunduğunu belirten Hyeon-wook, polisin muhtemel nedenleri araştırdığını açıkladı.

Güney Kore tarihindeki en kötü kundaklama olayında 56 yaşındaki bir adam 2003 yılında Daegu'da bir treni ateşe vermiş ve olayda 192 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı
Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı
Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı
Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı
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Güney Kore'deki ofiste çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'deki ofiste çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı
Kaynak: İHA

Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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