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Güney Kore'de Tapah Tayfunu

1 saat önce

Güney Kore'nin güneyinde hafta sonunda etkili olan Tapah Tayfunu nedeniyle 30 kişi yaralanırken ülke genelinde 250 uçuş ve 100 feribot seferi iptal edildi.

Güney Kore'de Tapah Tayfunu, System.String[]

Güney Kore'nin güneyinde hafta sonunda etkili olan Tapah Tayfunu nedeniyle 30 kişi yaralanırken ülke genelinde 250 uçuş ve 100 feribot seferi iptal edildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı (NEMA), tayfun sonucu Jeju ve Ulsan kentlerinde 1'i itfaiyeci, 2'si polis toplam 30 kişinin yaralandığını ve ülke genelinde 250 uçuş ile 100 feribot seferinin güvenlik amaçlı olarak iptal edildiğini bildirdi.

Tayfunun en fazla etkili olduğu Jeju ve Ulsan'da 60 yol sel suları nedeniyle trafiğe kapanırken yaya yolları ve otobanlarda hasar oluştu.

NEMA, tayfundan etkilenen alanlarda 11 bin 847 itfaiyeciyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hızı saatte 270 kilometreye ulaşan Tapah Tayfunu nedeniyle durdurulan uçuş ve feribot seferlerinin bazılarının yeniden yapıldığı ve elektriği kesilen 27 bin eve de elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.

Güney Kore, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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