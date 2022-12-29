Güney Kore'de korkutan tünel yangını: 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralı - Son Dakika
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Güney Kore'de korkutan tünel yangını: 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralı

29.12.2022 15:51

Güney Kore'nin Gwacheon şehrindeki tünelde çıkan yangın sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yangının, bir otobüs ve kamyonun çarpışmasıyla ortaya çıktığı belirlendi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da bulunan bir tünelde yerel saatle 13.49'da yangın çıktı. Bölgeye polis, ambulans, 4 itfaiye aracı, 219 itfaiye personeli ve helikopter sevk edildi. Alevler hızla yayılırken, bölgeden yoğun duman yükseldi.

OTOBÜS VE KAMYONUN ÇARPIŞMASI NEDEN OLMUŞ

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre feci olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre yangının, bir otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu çıktığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, alevler 2 buçuk saat sonra söndürülebildi.

Kaynak: İHA
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Güney Kore, İtfaiye, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de korkutan tünel yangını: 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de korkutan tünel yangını: 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralı - Son Dakika
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