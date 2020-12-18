Güney Kore'de üç gün üst üste binden fazla yeni vaka - Son Dakika

Güney Kore'de üç gün üst üste binden fazla yeni vaka

18.12.2020 12:22
Güney Kore'de üç gün üst üste binden fazla yeni vaka, System.String[]

Güney Kore'de üç gün üst üste binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de üç gün üst üste binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Uzun zamandır dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan korona virüs konusunda örnek ülkelerden biri olarak gösterilen Güney Kore'de son haftalarda yeni vakalar engellenemiyor. Bugün açıklanan bin 62 yeni vaka sayısıyla birlikte Güney Kore ilk kez üç gün üst üste bin yeni vaka sayısına ulaştı. Ülkede ilk olarak Çarşamba günü açıklanan bin 75 yeni vaka sayısı bir günde ulaşılan en yüksek sayı olmuştu. Dün bin 14 ve bugün bin 62 olarak açıklanan son sayılarla birlikte yeni önlemler konusu bir kez daha tartışmaya açıldı.

SEUL'DE 3. SEVİYE BAŞLAYACAK MI?

Özellikle ülkenin en kalabalık şehri olan başkent Seul'de vaka sayılarının önüne geçilememesi nedeniyle şehirde en yüksek seviye olan 3. seviyenin hayata geçirilmesi gerektiği halk tarafından yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Devlet ülke ekonomisine ve yerel işletmelere zarar vermemek adına en üst seviyeyi hayata geçirmiş değil. Ayrıca olası bir gelişmenin sadece başkenti değil tüm ülkeyi kapsayacağı da konuşuluyor. Bu durumda ülke çapında yaklaşık 2 milyon işletme kapılarını kapatmak zorunda kalacak.

Üçüncü seviyeye geçilmesi için devlet tarafından açıklanan raporda 1 hafta boyunca vaka sayısının ülke çapında 800'ün altına düşmemesi ya da vaka sayısında önceki güne göre en az iki kat artış olması gerektiği belirtilmişti.

(Utku Gülbardak/İHA)

Koronavirüs, Güney Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de üç gün üst üste binden fazla yeni vaka - Son Dakika


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