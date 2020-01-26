Güney Kore'de üçüncü bir kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
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Güney Kore'de üçüncü bir kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

Güney Kore'de yeni tip koronovirüs vaka sayısı 3'e yükseldi.

Güney Kore'de üçüncü bir kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi, System.String[]

Güney Kore'de yeni tip koronovirüs vaka sayısı 3'e yükseldi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Wuhan'da ikamet eden ve pazartesi günü Güney Kore'ye dönen 54 yaşındaki bir kişinin yeni tip koronovirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.

Semptomların dün görüldüğü kişinin karantina altına alındığı belirtildi.

Yeni vakayla, Güney Kore'de yeni tip koronovirüs tespit edilen kişi sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ülkede 56 kişi hayatını kaybetti, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975'e yükseldi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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