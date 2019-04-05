Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Ulusal Felaket İlan Edildi

Güney Kore'de Ulusal Felaket İlan Edildi

1 saat önce

Güney Kore'de 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 11 kişinin yaralanmasına neden olan orman yangını nedeniyle ulusal felaket ilan edildi.

Güney Kore'de Ulusal Felaket İlan Edildi, System.String[]
Güney Kore'de 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 11 kişinin yaralanmasına neden olan orman yangını nedeniyle ulusal felaket ilan edildi.

Güney Kore'de gece saatlerinde başlayan ve en az 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangını rüzgarın etkisiyle Sokcho, Gangneung ve Donghae kentlerine yayılırken, ülkede ulusal felaket ilan edildi. Başkent Seul'ün kuzeydoğusundaki Goseong kasabasında başlayan ve hızla yayılan yangın, 400 ev ve 500 hektarlık alanın tahrip olmasına neden oldu. Yangını söndürme çalışmalarına 10 bin personel katıldı. İtfaiye ekipleri, rüzgarın söndürülmesini zorlaştırdığı yangını kontrol altına aldıklarını duyurdu. Güney Kore hükümeti yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yangında evi hasar gören bir görgü tanığı, "Her şeyi kaybettim. Birkaç malzeme alabildim. Evime ne zaman dönebileceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, tahliye edilerek Cheonjin İlkokuluna yerleştirilen insanları ziyaret etti. - SEUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:06 Kaynak: İHA

Seul, Güney Kore, 3. Sayfa
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