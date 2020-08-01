Güney Kore'de vaka artışına yol açan kilisenin lideri tutuklandı - Son Dakika

Güney Kore'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının yüzde 36'sına yol açan Shincheonji Kilisesi'nin lideri Lee Man-hee tutuklandı.

Güney Kore'de yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayıldığı alanlardan olduğu ifade edilen Shincheonji Kilisesi'nin lideri Lee Man-hee, hükümetin salgına yönelik mücadelesini engellediği gerekçesiyle tutuklandı. Daegu kentindeki kilisenin lideri, Şubat ayında vakalar izlendiği sırada mezhep liderleri ve üyeler ile toplanma yerlerine yönelik ayrıntıları yetkililerden saklamakla suçlanıyor. Kilise ile bağlantılı olarak ülkede vakaların yüzde 36'sını oluşturan 5 bin 200 vakanın tespit edildiği belirtildi.

Daha önce özür dilemişti

88 yaşındaki lider Lee Man-hee Mart ayı başında yaptığı açıklamada, "Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim" demişti. Gözyaşlarını tutamayan Man-hee, "Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore'de toplam vaka sayısı 14 bin 336'ya yükselirken, şu ana kadar virüs nedeniyle 301 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 233 olarak açıklandı. - SEUL