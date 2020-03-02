Güney Kore'de virüs bulaşan üyelerinin kimliklerini gizleyen tarikat liderine cinayet suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kore'de virüs bulaşan üyelerinin kimliklerini gizleyen tarikat liderine cinayet suçlaması - Son Dakika Dünya

Güney Kore'de virüs bulaşan üyelerinin kimliklerini gizleyen tarikat liderine cinayet suçlaması

6 saat önce

Güney Kore'de bulunan gizli bir tarikatın lideri ve yardımcıları Covid-19 virüs salgınına gerekli önlemleri almadıkları ve cemaatlerindeki isimleri yetkililerden gizleyerek çok sayıda kişinin hastalanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesi ile cinayetten yargılanacaklar.

Güney Kore'de virüs bulaşan üyelerinin kimliklerini gizleyen tarikat liderine cinayet suçlaması, System.String[]

Güney Kore'de bulunan gizli bir tarikatın lideri ve yardımcıları Covid-19 virüs salgınına gerekli önlemleri almadıkları ve çok sayıda kişinin hastalanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesi ile cinayetten yargılanacaklar.


Şinçeonji tarikatının kurucusu olan Lee Man-hee ve 11 yardımcısı virüsün cemaat toplantılarında bulaşmış olabileceği kişilerin kimliklerini gizli tutarak yetkililerden bilgi saklamak ve bu şekilde virüsün yayılmasına sebep olmakla suçlanıyor

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Güney Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:54 
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