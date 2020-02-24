Güney Kore'de virüsten kaynaklı 8'inci ölüm - Son Dakika
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Güney Kore'de virüsten kaynaklı 8'inci ölüm

6 saat önce

Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 8'e, toplam vaka sayısının 833'e yükseldiği açıklandı.

Güney Kore'de virüsten kaynaklı 8'inci ölüm, System.String[]

Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 8'e, toplam vaka sayısının 833'e yükseldiği açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Güney Kore'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklandı. Ülkede 70 yeni korona virüsü vakası daha doğrulanırken toplam vaka sayısının 833'e ulaştığı belirtildi.


Virüsle mücadelede ek bütçe çağrısı


Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Kang-lip yaptığı açıklamada, "Daegu bölgesindeki yayılmayı etkili bir şekilde engelleyemezsek virüsün ülke geneline bulaşması konusunda yüksek olasılıklar bulunuyor" dedi.


Devlet Başkanı Moon Jae-in ise hükümetin korona virüsü salgınının Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi üzerindeki etkisini azaltmak için ek bir bütçeye olan ihtiyacı gözden geçirmeye başlaması gerektiğini ifade etti. Moon Jae-in, " Hükümet, ek bütçenin hazırlanmasını gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı.


Kütüphaneler ve müzeler kapatılıyor


Daegu kentinde ve diğer bölgelerde vatandaşlar, maske ve diğer malzemelerden satın almak için market ve eczanelere akın etti.


Ülkede ayrıca, bu hafta düzenlenmesi planlanan siyasi ve kültürel etkinlikler iptal edildi. Kültür Bakanlığı, bugün ulusal müzelerin ve kütüphanelerin geçici olarak kapatılacağını söyledi. Ulusal Meclis de bugün gerçekleştirilecek genel kurul oturumunu iptal etti.


Geçtiğimiz Cumartesi günü, Kore Havayolları ile İsrail'e gelen turistlerin ülkeye girişlerinin reddedildiği ve yolcuların aynı uçakla Güney Kore'ye döndükleri kaydedilmişti.


Öte yandan Güney Kore'de dün alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Kırmızı alarm, yetkililerin gerekli görüldüğü takdirde okulları kapatmasını ve uçuşları yasaklamasını kapsıyor. - SEUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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