Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Yanlışlıkla Füze Fırlatıldı

Güney Kore'de Yanlışlıkla Füze Fırlatıldı

1 saat önce

Güney Kore'de başkent Seul'un güneyindeki Chuncheon'da askeri üste konuşlu Cheolmae-2 Hava Savunma Sistemi ünitesinin, rutin bakımı sırasında karadan havaya bir füzesinin yanlışlıkla ateş aldığı bildirildi.

Güney Kore'de Yanlışlıkla Füze Fırlatıldı, System.String[]
Güney Kore'de başkent Seul'un güneyindeki Chuncheon'da askeri üste konuşlu Cheolmae-2 Hava Savunma Sistemi ünitesinin, rutin bakımı sırasında karadan havaya bir füzesinin yanlışlıkla ateş aldığı bildirildi.

Defense Blog internet sitesinde yer alan habere göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yerli üretim Cheolmae-2 ünitesinin, sabah saatlerinde rutin bakım sırasında karadan havaya güdümlü bir füze ateşlediği açıklandı.

Füzenin ateşlenmesi sonucu herhangi can veya mal kaybı meydana gelmediği, olayın teknik sebebinin araştırılması için tahkikat heyeti kurulduğu kaydedildi.

Güney Kore, orta erimli Cheolmae-2 Hava Savunma Sistemini, ABD yapımı Hawk füzelerine alternatif olarak geliştirmişti. Cheolmae-2'nin Hawk'lara göre isabet kabiliyetinin daha yüksek ve elektronik harbe daha uygun olduğu ileri sürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:28 Kaynak: AA

Seul, Güney Kore, Güncel
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