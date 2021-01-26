- Güney Kore'de yapay zeka sayesinde 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak - Son Dakika

- Güney Kore'de yapay zeka sayesinde 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak

26.01.2021 19:14

- Güney Kore'de yapay zeka sayesinde 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak Güney Kore'de bir kanal, 25 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Kim Kwang-Seok'a yapay zeka kullanarak yeniden sahne aldıracak.

- Güney Kore'de yapay zeka sayesinde 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak

SEUL - Güney Kore'de bir kanal, 25 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Kim Kwang-Seok'a yapay zeka kullanarak yeniden sahne aldıracak.

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile hayatımızın her alanında kendini gösteriyor. Güney Kore'de bir kanal, 25 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Kim Kwang-Seok'a yapay zeka kullanarak yeniden sahne aldıracak. Kanal, "Yüzyılın Yarışması" isimli program ile hayatını kaybeden sanatçıları sahneye çıkartarak, hayranları buluşturmayı hedefliyor. Programın gelecek hafta kanal tarafından yayınlanması bekleniyor.

Kanal, Kwang-Seok'un sesini bir dizi bilgisayar algoritmasından üretilen sentetik vokallerle gerçek şarkılardan klonlamayı planlıyor. Bu uygulama, ülkenin müzik akışı hizmetlerinin ve ulusal yayıncıların bir müzik etkinliğinde hayatta olmayan yıldızlarından canlı performanslar getirmek için makine öğreniminin analizlerine yöneldiği ilk sefer olmayacak. Güney Kore'de bir müzik kanalı yapay zeka tarafından oluşturulan sesleri kullanarak "Bir Kez Daha" (One More Time) programını yeniden yayınlamıştı.

Kwang-Seok 90'lı yıllarda Güney Kore'nin en önemli sanatçılarından biriydi ve hala genç nesil tarafından şarkıları en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü K-Pop grubu BTS, deneysel rock müziğinin Güney Kore'deki öncülerinden ve 2014 yılında hayatını kaybeden Shin Hae-Chul'un yapay zeka versiyonunu kullanarak çevrimiçi performans sergilemişti.

Yapay zeka canlandırmaları telif engeline takılabilir

Müzik fanatikleri, artık hayatta olmayan şarkıcıların seslerini yeniden canlandırma konusunda BTS ve TXT dahil olmak üzere Güney Kore'nin en ünlü sanatçılarına karşı etik sorunları gündeme getirdi. Güney Kore müzik endüstrisindeki pek çok kişi, vokal performanslarını yapay zeka ve hologram teknolojisi kullanarak klonlamaya itiraz etti ve bu da telif hakkı sorunlarını gündeme getirdi. Bununla birlikte, yapay zeka performansları, en sevdikleri sanatçıların hayatta olmasalar da canlı performanslarını dinlemeye istekli bazı hayranları da sevindirdi.

- Güney Kore'de yapay zeka sayesinde 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak
- Güney Kore'de yapay zeka sayesinde 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak
- Güney Kore'de yapay zeka sayesinde 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak
- Güney Kore'de yapay zeka sayesinde 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak

Güney Kore, Yapay Zeka, Müzik, BTS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Güney Kore'de yapay zeka sayesinde 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı G.Saray'ın anlaştığı Mostafa Mohamed'in olay yaratan görüntüleri! Rakibini tekme tokat dövdü Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:16
Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu         
19:01
Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil         
17:58
Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi         
17:44
İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi         
17:20
Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak         
16:53
Bursa'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi! Bazı araçlar çatıya uçtu Bursa'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi! Bazı araçlar çatıya uçtu         
16:33
Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti         
15:57
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler         
14:51
Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim         
14:08
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 19:54:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Güney Kore'de yapay zeka sayesinde 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei