Güney Kore'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 433'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kore'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 433'e çıktı - Son Dakika

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 433'e çıktı

6 saat önce

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında vaka sayısının 433'e çıktığı bildirildi.

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 433'e çıktı, System.String[]

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında vaka sayısının 433'e çıktığı bildirildi.

Yonhap'ın Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore'de yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 5 günde hızla artarak 433'e yükseldi.

Ülkede en fazla vakaya, güneydoğudaki Cheongdo bölgesindeki bir hastanede ve Daegu kentinde Hristiyan bir tarikatın üyeleri arasında rastlandığı belirtildi.

Yaklaşık 2 buçuk milyon nüfuslu Daegu sakinlerinin evlerinden çıkmamaları istenirken, Cheongdo, "özel idare bölgesi" ilan edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer son olarak vaka sayısını 346 olarak açıklamıştı.

Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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