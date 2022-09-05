Kore Meteoroloji İdaresi bugün ve yarın için kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar; ülke genelinde şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de tayfun sebebiyle uçuşlar ve feribot seferleri durduruldu - Son Dakika

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