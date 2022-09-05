Güney Kore'de tayfun sebebiyle uçuşlar ve feribot seferleri durduruldu - Son Dakika
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Güney Kore'de tayfun sebebiyle uçuşlar ve feribot seferleri durduruldu

05.09.2022 12:16
Güney Kore'de tayfun sebebiyle uçuşlar ve feribot seferleri durduruldu

Güney Kore'de yetkililer, Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ülke genelinde onlarca uçuşu ve feribot seferlerini durdurdu.

Güney Kore'de yetkililer, Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ülke genelinde onlarca uçuşu ve feribot seferlerini durdurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Jeju Adası açıklarına ulaşması beklen Hinnamnor Tayfunu nedeniyle kıyı bölgelerinde okulların ve işletmelerin kapatılması tavsiye edildi.

Yetkililer ülke genelinde onlarca uçuşu iptal etti, feribot seferlerini askıya aldı.

Kore Meteoroloji İdaresi bugün ve yarın için kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar; ülke genelinde şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Hinnamnor Tayfunu'nun yarın Busan'ın 80 kilometre kuzey-kuzeybatısında etkili olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de tayfun sebebiyle uçuşlar ve feribot seferleri durduruldu - Son Dakika

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