Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Yılbaşı

Güney Kore'de Yılbaşı

41 dakika önce

Güney Kore'de "Seolnal" olarak bilinen yılbaşı kutlamaları yarın başlayacak.

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Güney Kore'de "Seolnal" olarak bilinen yılbaşı kutlamaları yarın başlayacak.

Ay takvimi baz alınan ülkede yılbaşı bu yıl 4-6 Şubat günlerinde kutlanacak.

Güney Kore'nin geleneksel kıyafeti olan "Hanbok"un giyildiği bayramda, Koreliler aile ve akrabalarıyla bir araya geliyor.

Bayram sabahı aile büyüklerinin evinde bir araya gelen Güney Koreliler, "Charye" adını verdikleri atalarını törenle anıyor.

Törenin ardından, aile üyeleri Seolnal için hazırladıkları bayram yemeklerini yiyerek kabir ziyaretlerine başlıyor.

Akraba ve arkadaş ziyaretlerinin yapıldığı bayramda Koreliler, "Baduk", "Tuho", "Gonggi", "Jegichagi", "Yutnori" gibi geleneksel halk oyunlarını oynuyor.

Bayram alışverişi yapan Koreliler, meyve tabakları ve süs eşyalarının satıldığı dükkanları ve pazarları doldurdu, mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram tatili dolayısıyla ailelerini ziyaret etmek isteyen Koreliler de trafikte yoğunluğa neden oldu.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi Twitter hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.

Videolu paylaşımında geleneksel Kore kıyafeti "Hanbok" giydiği görülen Moon, Kore halkının yeni yılını tebrik ederek sıcak ve mutlu bir yıl geçirmelerini diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:04 Kaynak: AA

Güney Kore, Güney, Kore, Kültür Sanat
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