Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Başkanlık Müsteşarı'nın hapis cezasını onadı - Son Dakika

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Başkanlık Müsteşarı'nın hapis cezasını onadı

15.10.2020 12:55
Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Başkanlık Müsteşarı'nın hapis cezasını onadı, System.String[]

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanlığı Müsteşarı Kim Ki-çun'a iş dünyasını temsil eden lobi grubunu, muhafazakar siyasi gruplara bağış yapmaya zorlamak suçlamasıyla verilen hapis cezasını onadı.

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanlığı Müsteşarı Kim Ki-çun'a iş dünyasını temsil eden lobi grubunu, muhafazakar siyasi gruplara bağış yapmaya zorlamak suçlamasıyla verilen hapis cezasını onadı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme, Kim hakkında 2013-2015 yılları arasında eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin başkanlık müsteşarı olarak görev yaptığı dönemde Kore Sanayi Federasyonu üyesi iş adamlarını, yönetime yakın 21 dernek ve siyasi organizasyona toplam 2,4 milyar won (2,1 milyon dolar) bağış yapmaları için zorladığı gerekçesiyle verilen 1 yıl hapis hükmünü onayladı.

Eski müsteşar daha önce Park yönetimine muhalif sanatçıları kara listeye alarak devlet fonlarından yaralanmalarını önlediği suçlamasıyla açılan ayrı bir davada bir yıldan fazla hapis yattığından cezaevine konulmayacak.

Kim'in müsteşarlığını yaptığı eski Devlet Başkanı Park, yakın dostu ve danışmanı Çoi Sun-sil'in merkezinde olduğu siyasi nüfuz skandalı nedeniyle 2016'da görevinden azledilmiş, 2018'de Çoi adına kayıtlı hayır kuruluşları aracılığıyla aralarında Samsung'un varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong'un da olduğu iş adamlarından rüşvet aldığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Başkanlık Müsteşarı'nın hapis cezasını onadı - Son Dakika

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