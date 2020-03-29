Güney Kore'deki Covid-19 hastalarının yarıdan fazlası iyileşti

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (KCDC) yayımladığı verilere göre, Güney Kore'de koronavirüse yakalanan hastaların yarıdan fazlası iyileşti.



Pazar günü itibarıyla yapılan açıklamada, ülkede 9 bin 583 kişinin Covid-19 hastası olduğu, bunlardan 5 bin 33'ünün tamamen iyileştiği, 4 bin 398'inin halen hasta olduğu ve 152 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.