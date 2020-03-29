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Güney Kore'deki Covid-19 hastalarının yarıdan fazlası iyileşti
6 saat önce
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (KCDC) yayımladığı verilere göre, Güney Kore'de koronavirüse yakalanan hastaların yarıdan fazlası iyileşti
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (KCDC) yayımladığı verilere göre, Güney Kore'de koronavirüse yakalanan hastaların yarıdan fazlası iyileşti.
Pazar günü itibarıyla yapılan açıklamada, ülkede 9 bin 583 kişinin Covid-19 hastası olduğu, bunlardan 5 bin 33'ünün tamamen iyileştiği, 4 bin 398'inin halen hasta olduğu ve 152 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:14
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