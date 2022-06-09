SEUL, 9 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin eski başkanlık ofisi Cheong Wa Dae ya da diğer adıyla Mavi Saray, Mayıs ayından bu yana halkın ziyaretine açık bulunuyor. Cheong Wa Dae'nin bazı tesislerinin içi de 26 Mayıs'ta ziyarete açılmıştı. Ülkenin Kültürel Miras İdaresi'ne göre başvuruları onaylanan yaklaşık 620.000 kişi geniş yerleşkeyi gezdi.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kore'deki Mavi Saray Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.