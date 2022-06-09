İtfaiye ve polis yetkilileri, şüpheli ofis yangınında en az 7 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Güney Kore, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kore'deki ofiste çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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