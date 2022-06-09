Güney Kore'deki ofiste çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore'deki ofiste çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

09.06.2022 11:10
Güney Kore'deki ofiste çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin Daegu şehrinde kundaklama olduğundan şüphelenilen ofis yangınında en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore'nin Daegu şehrinde kundaklama olduğundan şüphelenilen ofis yangınında en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ve polis yetkilileri, şüpheli ofis yangınında en az 7 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yedi katlı ofis binasının 2. katında başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Daegu bölgesi itfaiye şefi Park Seok-jin, çoğu dumandan etkilenen en az 41 kişinin yaralandığını ve bunlardan 26'sının yakındaki hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.

Park, binada mahsur kalan kimsenin bulunmadığını aktardı.

Polis yetkilileri, bir avukatın ofisi ateşe verdiğinden şüphelenildiğini belirtti.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin yangını çıkarmak için kullanmış olabileceği tahmin edilen iki kutuyu taşıyarak evinden ayrıldığı görüldü.

Polis yetkilisi Jeong Hyeon-wook, hayatını kaybedenlerin tümünün aynı odada bulunduğunu ve polisin yangının nedenini araştırdığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Düzce İtfaiyesi yeni binasında hizmet verecek Düzce İtfaiyesi yeni binasında hizmet verecek Kanadı çatıya sıkışan karga kurtarıldı Kanadı çatıya sıkışan karga kurtarıldı Bitlis'te çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı Bitlis'te çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: AA

Güney Kore, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'deki ofiste çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:51:21. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'deki ofiste çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement