Güney Kore'deki orman yangınında 216 bina kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Güney Kore'deki orman yangınında 216 bina kullanılamaz hale geldi

05.03.2022 19:54
Güney Kore'deki orman yangınında 216 bina kullanılamaz hale geldi

Güney Kore'nin doğusundaki sahil bölgesinde dün çıkan orman yangınında 216 binanın kullanılamaz hale geldiği, 6 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kore'nin doğusundaki sahil bölgesinde dün çıkan orman yangınında 216 binanın kullanılamaz hale geldiği, 6 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, dün sabah saatlerinde Uljin bölgesindeki dağlık alanda çıkan, kuvvetli rüzgar ve nemin düşük olması nedeniyle kuzeydeki Samcheok'a yayılan yangınla bugün 7 binden fazla itfaiyeci, 65 helikopter ve 513 itfaiye kamyonuyla mücadele etti.

Dün gündüz bölgedeki nükleer santrale, gece de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine geçici süreyle tehdit oluşturan yangın nedeniyle bölgedeki 159'u ev olmak üzere en az 216 bina kullanılamaz hale geldi, 6 bine yakın kişi evlerinden tahliye edildi.

Yetkililer, Uljin ve Samcheok yakınlarında 8 bin 571 hektar ormanlık arazinin yandığını bildirdi.

Havadan yangın söndürme çalışmalarında rüzgar ve duman nedeniyle zorluklarla karşılaşıldığını ifade eden yetkililer, yangında ölen ve yaralananın olmadığını kaydetti.

Ayrıca gün içinde Gangwon vilayetinin Gangneung ve Yeongwol bölgelerinde de iki yangın çıktı.

Yangınlar, otoyol ve demir yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Gangneung'taki yangının güneydeki Donghae'ye doğru yayıldığı ve yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği öğrenildi.

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Güney Kore, Nükleer, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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