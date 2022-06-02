Güney Kore'deki yerel seçimlerde belediye başkanlıklarının çoğunu iktidar partisi kazandı

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP), çarşamba düzenlenen yerel seçimlerde belediye başkanlıklarının çoğunu kazandı.

Yonhap'taki habere göre, PPP, yerel seçimlerde başkent Seul de dahil olmak 17 belediye başkanlığı koltuğundan 12'sini alırken, ana muhalefetteki Demokrat Parti (DP), 5 koltuk kazandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, seçim sonuçlarını, halkın ekonomiyi canlandırma çağrısı olarak değerlendirdi.

Yerel seçimlerde, 17 belediye başkanının yanı sıra vali, yerel meclis üyeleri de dahil olmak üzere 3 bin 600 temsilci belirlendi.

Ülkede, martta yapılan devlet başkanlığı seçimini PPP'nin adayı Yoon Suk-yeol kazanmıştı.