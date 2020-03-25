Güney Kore'den ABD'den gelenlere "14 gün karantina" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kore'den ABD'den gelenlere '14 gün karantina' çağrısı - Son Dakika

Güney Kore'den ABD'den gelenlere "14 gün karantina" çağrısı

7 saat önce

Güney Kore, ABD'den gelen her yolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu.

Güney Kore'den ABD'den gelenlere

Güney Kore, ABD'den gelen her yolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerden sorumlu Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yoon Tae-ho, söz konusu kararın ülkede yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasının ardından alındığını bildirdi.

Yoon, ülkede son iki günde 176 kişide virüse rastlandığını ve yurt dışı kaynaklı vaka sayısının da dün 67 artarak 101'e çıktığını belirtti.

ABD'den gelenlerin, Kovid-19'u önleme tedbirleri kapsamında kendini 14 gün karantinaya alması gerektiğini vurgulayan Yoon, hastalık belirtisi gösterenlerin ise yapılacak testlerin ardından sağlık birimleri tarafından karantinaya alınacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 9 bin 137 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 126 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore, salgın belirtisi gösterip göstermediğine bakmaksızın Avrupa'dan gelenleri test edeceğini ve iki hafta karantinaya alacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:40 Kaynak: AA

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