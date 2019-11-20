Güney Kore'den gazi torunlarına burs desteği

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, Kocaeli'de yaşayan Kore gazilerini ziyaret etti, torunlarına eğitim yardımı yaptı.

Ho Sung Hwang ile eşi, Gölcük Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek, Kore gazileri, çocukları ve torunlarıyla görüştü.

Ho, burada yaptığı açıklamada, Gölcük'te yaşayan Kore gazilerini ziyarete geldikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, "Her yıl Gölcük Donanma Komutanlığına ziyaretlerimizi sürdürürken, gazilerimizi de ziyaret ederek, Kore gazilerimizin torunlarına eğitim yardımı yapıyoruz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Mehmet Hanefi Arslan da Ho ile eşinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kore ve Türkiye dostluğu bizim için önemli. Kendisine bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Ho, Kore gazileri Mustafa San'ın torunu İbrahim Buğra San ile Ahmet Gülmen'in torunu Çağlar Altay'a eğitimlerine destek amacıyla burs çeklerini teslim etti. Ho, gazi ve torunlarına da çeşitli hediyeler verdi.

Arslan da Ho'ya teşekkür plaketi takdim etti.